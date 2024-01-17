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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Не сдержала эмоций после победы: Костюк вышла в третий круг Australian Open

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Украинка Марта Костюк одержала волевую победу во втором круге теннисного турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024.

В трех сетах она обыграла 25-ю сеяную Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 55 минут, за которые Марта трижды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейкпойнтов.

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После тяжелой победы над бельгийкой и напряженного тай-брейка Костюк подпрыгнула от радости и не сдерживала своих эмоций.

В третьем круге австралийского мэйджора Костюк сыграет в четвертый раз в карьере и в третий раз подряд.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между греческой теннисисткой Марией Саккари и “нейтральной” россиянкой Элиной Аванесян.

Ранее барьер третьего круга на кортах Мельбурна преодолела Леся Цуренко, которая в двух сетах обыграла представительницу Испании Ребеку Масарову со счетом 6:3, 6:4.

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Australian Open, Марта Костюк, Теннис
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