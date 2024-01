Не сдержала эмоций после победы: Костюк вышла в третий круг Australian Open

Украинка Марта Костюк одержала волевую победу во втором круге теннисного турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024.

В трех сетах она обыграла 25-ю сеяную Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 55 минут, за которые Марта трижды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейкпойнтов.

После тяжелой победы над бельгийкой и напряженного тай-брейка Костюк подпрыгнула от радости и не сдерживала своих эмоций.

Awwwww, look at what it means to @marta_kostyuk!

She reached the third round in 2022 and 2023 — and she’s done it again in 2024, rallying from a set down to defeat Elise Mertens 5-7 6-1 7-6[6]#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WzrKTbciat

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024