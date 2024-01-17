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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Цуренко во второй раз в карьере вышла в третий круг Australian Open

Леся Цуренко
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла второй матч на Australian Open-2024 и вышла в третий круг соревнований.

В двух сетах она обыграла представительницу Испании Ребеку Масарову со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут, за которые Цуренко не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов.

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Это была первая очная встреча Цуренко и Масаровой. Испанка, которая занимает 91-е место в рейтинге WTA, в первом круге обыграла “нейтральную” Александру Саснович.

Выйдя в третий круг на кортах Мельбурна, Леся повторила свой лучший результат в карьере. Она впервые с 2013 года преодолела барьер второго круга на Australian Open.

В третьем круге Australian Open соперницей украинки станет “нейтральная” белоруска Арина Соболенко, которая является действующей победительницей этого турнира. В истории очных встреч обе теннисистки одержали по одной победе.

На старте турнира Цуренко сделала камбэк в матче против итальянки Лучии Бронцетти, сыграв со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

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Australian Open, Леся Цуренко, Теннис
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