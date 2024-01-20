Свитолина и Ястремская вышли в 1/8 финала Australian Open: с кем сыграют

Теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли в четвертый круг турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024. Ранее в этот раунд пробилась Марта Костюк.

Это впервые в истории, когда на стадии 1/8 финала австралийского мэйджора сыграют сразу три украинки.

В 1/8 финала одиночного разряда среди женщин Украина имеет наибольшее представительство среди всех стран. На втором месте идут Чехия и США.

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Australian Open-2024. Свитолина — Голубич — 6:2, 6:3

Элина Свитолина вышла в третьем круге обыграла швейцарку Викторию Голубич в двух сетах 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час и 7 минут, за которые украинка сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейкпойнтов.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швьонтек.

Australian Open-2024. Наварро — Ястремская — 6:2, 2:6, 6:1

Даяна Ястремская в трех сетах взяла верх над американкой Эммой Наварро — 6:2, 2:6, 6:1.

За 1 час и 47 минут украинка подала пять раз навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейкпойнтов.

В следующем круге Ястремская сыграет с “нейтральной” сеяной белоруской Викторией Азаренко.

Отметим, что в четвертьфинал Grand Slam в своей карьере проходила Свитолина, тогда как Ястремская и Костюк ранее не пробивались.

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