Ястремская выбила с Australian Open “нейтральную” теннисистку и вышла в 1/4 финала

Украинка Даяна Ястремская обыграла “нейтральную” белоруску Викторию Азаренко и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 и длилась 2 часа 10 минут.

За матч Даяна сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из одиннадцати брейкпойнтов.

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Australian Open-2024. Виктория Азаренко — Даяна Ястремская — 7:6 (8:6), 6:4

Первый сет встречи выдался крайне напряженным. Сперва украинка вела 3:1, но проиграла три гейма подряд. При счете 6:5 ей удалось отыграть два сет-поинта и перевести игру на тайбрейк — 8:6 в пользу Ястремской.

Во второй партии сопернице удалось повести в счете 3:0, но Даяна собралась и одержала в итоге волевую победу, проиграв после лишь один гейм.

Для Ястремской это первый выход в четвертьфинал турниров серии Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом была 1/8 финала Уимблдона-2019.

После матча украинка подошла к камере и оставила на ней патриотическую надпись: Семья — это моя Украина.

Отметим, что Украина впервые в истории будет представлена на этой стадии турнира серии Grand Slam двумя теннисистками. Накануне в четвертьфинал удалось выйти Марте Костюк, которая разгромила “нейтральную” квалифаерку с российским паспортом Марию Тимофееву со счетом 6:2, 6:1.

А вот Элина Свитолина снялась с матча против чешской теннисистки Линки Носковой из-за травмы спины.

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