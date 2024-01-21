Люблю этот турнир! Костюк впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open

Украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam.

В 1/8 финала Australian Open-2024 она уверенно разгромила “нейтральную” квалифаерку с российским паспортом Марию Тимофееву со счетом 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 16 минут, за которые Марта сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

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— Я люблю этот турнир. Это мой любимый турнир, мои любимые болельщики, мои любимые украинские болельщики. И я очень рада возвращаться сюда каждый год. У меня были и непростые годы здесь — 2019, 2020, 2021. Это были нелегкие, не самые приятные для меня годы, но я сохранила в своем сердце любовь к этому месту. И наконец, приятно оказаться в четвертьфинале, сказала Костюк после матча.

В четвертьфинале Костюк сыграет против американки Коко Гауфф, которая в другом матче 1/8 финала обыграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

Australian Open-2024. Марта Костюк — Мария Тимофеева — 6:2, 6:1

21-летняя Костюк стала второй самой молодой украинской теннисисткой в истории в четвертьфиналах на турнирах Grand Slam и второй украинкой, кому удалось пробиться в четвертьфинал австралийского мэйджора после Элины Свитолиной.

В ночь на 22 января матчи 1/8 финала текущего турнира Australian Open проведут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

В предыдущей стадии на кортах Мельбурна она обыграла другую “нейтральную” россиянку Элину Аванесян в трех сетах.

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