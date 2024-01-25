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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Это не о красоте или моде! Усик ответил Фьюри на оскорбления насчет серьги в его ухе

Усик Ф'юрі
Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик объяснил своему будущему сопернику Тайсону Фьюри, почему носит в ухе серьгу.

Разговор боксеров состоялся во время интервью для шоу Gloves Off на TNT Sports.

Британец пытался вывести украинца из равновесия и решил оскорбить его из-за серьги в ухе, которую носит Усик.

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— Я знаю, что он не может победить меня. Я знаю, что он не может это сделать. Человек, который носит серьгу, никогда не сможет победить Тайсона Фьюри. Нет ни единого шанса. Никто, кто носит серьги, не сможет меня победить, — сказал Фьюри.

Усик не замедлил с ответом на словесные выбросы Тайсона, заявив, что серьга в ухе — это доказательство того, что он является потомком казаков, которые много лет защищали украинскую землю от врагов.

— Я могу объяснить, что это такое. Это украинский воин, казак. Это те люди, которые защищали мою страну много лет от врага. Здесь только подтверждение моего казацкого рода. Они никому не проигрывали. Здесь нет красоты или моды, — сказал Усик.

Когда бой Усик — Фьюри

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 17 февраля 2024 года.

Большой вечер бокса проведут в столице Саудовской Аравии — Рияде.

На кону будут стоять четыре пояса: три (WBA, WBO и IBF), которыми владеет Усик, а также титул WBC Фьюри.

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Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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