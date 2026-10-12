В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки к законодательству об образовании национальных меньшинств и коренных народов.

О подписании закона сообщила пресс-служба Верховной Рады, отметив, что парламент получил документ с подписью президента.

Зеленский подписал закон об образовании нацменьшинств для вступления Украины в ЕС

Закон №16119 гарантирует детям из национальных меньшинств и коренных народов Украины, языки которых имеют статус официальных в Европейском Союзе, право получать образование на родном языке наряду с украинским.

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Документ также предусматривает возможность присваивать школам статус учреждения национального меньшинства, если более половины их учеников учатся на соответствующем языке.

По оценке Министерства образования и науки, на такой статус смогут претендовать 149 школ, что составляет около 1,2% всех учебных заведений Украины.

Что меняет закон об образовании национальных меньшинств

Днём 12 октября Верховная Рада приняла законопроект №16119 в целом. За него проголосовали 266 народных депутатов.

Документ определяет условия работы школ национальных меньшинств и дополнительные гарантии для учеников.

В частности, он предусматривает:

Статус школы национального меньшинства. Его можно получить, если на соответствующем языке учатся более половины учеников. Чтобы сохранить статус, эта доля должна составлять не менее 20%.

Его можно получить, если на соответствующем языке учатся более половины учеников. Чтобы сохранить статус, эта доля должна составлять не менее 20%. Использование родного языка. Даже без специального статуса школы, где есть хотя бы один соответствующий класс или группа, смогут дублировать на этом языке вывески, документы об образовании и служебную документацию для такого класса.

Даже без специального статуса школы, где есть хотя бы один соответствующий класс или группа, смогут дублировать на этом языке вывески, документы об образовании и служебную документацию для такого класса. Больше предметов на украинском. При письменной поддержке не менее двух третей родителей в соответствующем классе можно увеличить количество дисциплин, которые преподают на государственном языке.

При письменной поддержке не менее двух третей родителей в соответствующем классе можно увеличить количество дисциплин, которые преподают на государственном языке. Защита школ от закрытия. Реорганизацию или ликвидацию муниципальных учебных заведений национальных меньшинств и коренных народов нужно согласовывать с МОН. Если родители этого захотят, учредитель должен обеспечить возможность продолжить обучение в школе с соответствующим статусом в той же общине.

Реорганизацию или ликвидацию муниципальных учебных заведений национальных меньшинств и коренных народов нужно согласовывать с МОН. Если родители этого захотят, учредитель должен обеспечить возможность продолжить обучение в школе с соответствующим статусом в той же общине. Требования к руководителям частных школ. Директора, которые уже занимают должности на момент вступления закона в силу, не будут обязаны подтверждать знание украинского языка сертификатом на протяжении всего срока пребывания на этих должностях. В то же время требование знать и использовать государственный язык остается в силе.

По данным МОН, гарантии относительно реорганизации и ликвидации могут коснуться не более 141 коммунальной школы в Закарпатской, Черновицкой, Одесской и Львовской областях.

Положение о подтверждении владения государственным языком коснется руководителей 29 частных учебных заведений.