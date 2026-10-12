Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне на Добропольском направлении ежедневно теряют около 200 военных убитыми. Значительно также количество тяжелораненых.

Об этом глава государства сообщил после заседания ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте.

Зеленский о потерях РФ

По словам президента, украинские военные продолжают активную оборону и постепенно оттесняют российских окупантов. В то же время, потери российской армии в последние месяцы выросли.

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— Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют убитыми около двухсот человек, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Подразделения сил обороны Украины останавливают попытки противника продвигаться вперед и инфильтрироваться на наши позиции.

— Я благодарю всех подразделений, всех наших бригад, которые полностью выполняют боевые задания и применяют оружие максимально эффективно, — отметил президент.

Глава государства заявил, что позиции Украины на фронте остаются сильными, а показатели этого года он назвал лучшими за длительное время.

По его словам, на отдельных участках фронта русские войска имеют численное преимущество в шесть-восемь раз. Несмотря на это, украинские защитники продолжают добиваться необходимых результатов.

Отдельно Зеленский отметил военнослужащих подразделений, эффективно выполняющих боевые задания. Среди них: 12 бригада специального назначения Азов; 1 Президентская бригада Ураган; 95 бригада Десантно-штурмовых войск; 413 полк Рейд Сил беспилотных систем ВСУ; 104 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ; пограничный отряд Феникс Государственной пограничной службы Украины.

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