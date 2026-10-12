Около 200 оккупантов убитыми ежедневно: Зеленский о потерях РФ под Добропольем
- Украинские защитники продолжают активную оборону на фронте и останавливают попытки врага продвигаться вперед.
- На отдельных участках фронта россияне имеют численное преимущество в шесть-восемь раз.
- Зеленский отметил шесть подразделений Сил обороны за эффективное выполнение боевых задач.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне на Добропольском направлении ежедневно теряют около 200 военных убитыми. Значительно также количество тяжелораненых.
Об этом глава государства сообщил после заседания ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого заслушал доклад о ситуации на фронте.
Зеленский о потерях РФ
По словам президента, украинские военные продолжают активную оборону и постепенно оттесняют российских окупантов. В то же время, потери российской армии в последние месяцы выросли.
— Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют убитыми около двухсот человек, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Подразделения сил обороны Украины останавливают попытки противника продвигаться вперед и инфильтрироваться на наши позиции.
— Я благодарю всех подразделений, всех наших бригад, которые полностью выполняют боевые задания и применяют оружие максимально эффективно, — отметил президент.
Глава государства заявил, что позиции Украины на фронте остаются сильными, а показатели этого года он назвал лучшими за длительное время.
По его словам, на отдельных участках фронта русские войска имеют численное преимущество в шесть-восемь раз. Несмотря на это, украинские защитники продолжают добиваться необходимых результатов.
Отдельно Зеленский отметил военнослужащих подразделений, эффективно выполняющих боевые задания. Среди них: 12 бригада специального назначения Азов; 1 Президентская бригада Ураган; 95 бригада Десантно-штурмовых войск; 413 полк Рейд Сил беспилотных систем ВСУ; 104 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ; пограничный отряд Феникс Государственной пограничной службы Украины.