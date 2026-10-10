В субботу, 10 октября 2026 года, вышел восьмой выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы 5.

На этот раз поварам пришлось пройти два непростых конкурса, а участники в черных фартуках соревновались за право продолжить борьбу в проекте.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 8 выпуске и как прошли испытания — читай в материале Фактов ICTV.

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О результатах восьмого выпуска сообщили на официальном сайте телеканала СТБ.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 8 выпуск

На этой неделе поварам пришлось покинуть привычную кухню МастерШеф и отправиться в Бучу. Там их ждало испытание, которого раньше не проводили в истории кулинарного шоу.

Вместе с ведущей Ольгой Мартыновской участники прибыли на фабрику-кухню, построенную на средства американского филантропа Говарда Баффета. Именно здесь профессионалам предстояло приготовить обеды для детей из Бучанской общины.

Задача оказалась масштабной: за два часа каждая команда должна была выдать 230 порций полноценного обеда.

— Подобного испытания еще ни разу не было в истории нашего проекта, — отметила Ольга Мартыновская.

Участников разделили на две команды, которые возглавили Андрей и Артур.

В зеленую команду Андрея вошли Настя, Макс, Глеб, Дмитрий, Андрюха, Галина и Кристина.

Вместе с Артуром в желтой команде работали Жора, Алексей, Екатерина, Лоана, Даниил и Ирина.

При составлении меню зеленые решили ориентироваться на детские предпочтения. Они приготовили полезные бургеры, овощные салаты и печенье крамбл-кукис.

Желтые дольше выбирали блюда. Сначала команда рассматривала онигири, но потом передумала. В итоге школьникам предложили котлету с запеченным картофелем, овощной салат и десерт в японском стиле.

Когда приготовление закончилось, судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Алекс Якутов вместе с представителями команд посетили три школы Бучи.

Оценивали обеды не судьи, а сами дети. Школьники пробовали блюда и голосовали за те, которые им больше понравились.

Победу одержала зеленая команда. Желтые проиграли, а их капитан Артур получил черный фартук.

Второй конкурс заставил участников по-новому взглянуть на привычные ингредиенты. На этот раз повара работали по принципу Zero Waste, который предполагает рациональное использование продуктов и минимизацию отходов.

Для испытания участников случайным образом разделили на пять троек:

Зеленые — Алексей, Макс и Галина.

Синие — Даниил, Дмитрий и Андрюха.

Фиолетовые — Настя, Глеб и Андрей.

Желтые — Жора, Ирина и Екатерина.

Красные — Лоана, Артур и Кристина.

Каждому повару предстояло приготовить отдельное блюдо, но работать с продуктами приходилось по очереди.

Перед началом основного конкурса участники выполняли экспресс-задание. Именно их результаты определяли, кто получит самые выгодные условия.

Первый повар мог выбирать ингредиенты из полного набора. Второму доставались продукты, которые не использовал предшественник. Третий должен был придумать блюдо из того, что осталось после двух коллег.

Итак, чем позже участник начинал готовить, тем меньше у него было возможностей для выбора продуктов.

Не всем удалось справиться с такими условиями. По итогам конкурса черные фартуки получили Артур, Алексей, Даниил и Дмитрий.

Именно этой четверке предстояло бороться за место в шоу в финальном испытании.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 8 выпуске

Последний конкурс недели получил название инсташедевр. Четверо участников в черных фартуках должны были создать блюда, которые привлекут внимание пользователей Instagram.

На этот раз кулинарам не устанавливали ограничений по выбору блюда. Они могли готовить по своему усмотрению, но должны были особо позаботиться о внешнем виде блюд.

Ведь именно визуальная привлекательность была главным условием конкурса.

По завершении работы каждое блюдо сняли на видео и разместили в сторис официального Instagram-аккаунта МастерШеф.

По правилам двое участников, получивших наибольшую поддержку зрителей, должны были вернуть белые фартуки. Работы двух других поваров должны были продегустировать судьи.

Однако голосование завершилось результатом, который изменил привычный ход испытания.

Блюдо Алексея набрало 52% голосов. А вот блюда Артура, Даниила и Дмитрия получили одинаковую поддержку — по 16%.

Алексей стал единственным участником, который гарантированно спасся благодаря голосованию подписчиков. Он надел белый фартук и поднялся на балкон.

А вот трем другим поварам пришлось ждать решения судей.

Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Алекс Якутов продегустировали их блюда и определили, кто хуже всех справился с заданием.

В 8 выпуске МастерШеф. Профессионалы от 10 октября 2026 года проект покинул Даниил Николайчук.

Даниил Николайчук — 23-летний повар из Дружковки Донецкой области, который также связан с Киевом.

Кулинарию он считает делом своей жизни. Среди своих сильных сторон Даниил выделяет универсальность, умение готовить практически из любых продуктов и способность сохранять спокойствие на кухне.

Он также старается использовать ингредиенты без лишних отходов, ведь убежден, что даже обычные обрезки могут изменить вкус блюда.