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Экс-звезда Барселоны Алвес уже год под стражей: в суде он расплакался и отрицал изнасилование

Дані Алвес
Фото: Getty Images

Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Дани Алвес предстал перед судом в городе Барселона по обвинению в сексуальном нападении на женщину.

Звезду бразильского футбола арестовали 20 января 2023 года и с тех пор он находится под стражей. Алвес предлагал сдать паспорт и носить трекер, но суд учел риски того, что Бразилия не выдает своих граждан, обвиняемых в других странах.

Предполагаемое изнасилование молодой женщины произошло в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года.

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Прокурор просит для Алвеса заключения сроком на 9 лет и возмещения его вероятной жертве €150 тыс. В Испании за изнасилование предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Суд над Дани Алвесом

Во время судебного заседания Дани Алвес отрицал факт изнасилования молодой женщины в ночном клубе Барселоны.

— Если она хотела уйти, она могла уйти, она не была обязана быть там, — заявил 40-летний Алвес в суде.

Футболист также отрицал, что бил женщину и хватал ее за волосы, о чем он заявил суду во время своего 20-минутного выступления: Я не жестокий человек.

Во время суда Алвес расплакался и рассказал, что после сексуального контакта больше никогда не видел истицу и ее подруг.

— Когда мы ушли с дискотеки, я был очень пьян. Моя жена спала в постели. Это то же самое, что я рассказал во втором случае. В первом случае я не упомянул м*нет, потому что думал, что моя жена не сможет мне простить, — сказал футболист.

Алвес несколько раз менял свои показания. Сначала он сказал, что никогда не видел женщину, и отрицал любой сексуальный контакт с ней, а позже признал, что он был, но по согласию.

Он сказал, что сначала солгал, чтобы спасти свой брак. Судьи заявили, что любой возможный флирт не может “никоим образом оправдать возможное сексуальное насилие”.

На момент ареста Алвес играл за мексиканскую команду Пумас, но его контракт был расторгнут из-за юридических нюансов.

Источник: The Guardian, Marca
Барселона, Дани Алвес, Изнасилование, Суд, Футбол
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