Олимпийские медали Игр в Париже будут содержать металлические фрагменты Эйфелевой башни

Организаторы парижской Олимпиады в штаб-квартире оргкомитета в столице Франции представили медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Особенностью наград является то, что каждая из них содержит металлический фрагмент, который был взят из памятника XIX века — Эйфелевой башни.

Креативный директор Игр-2024 Тьерри Ребуль сказал, что это возможность для спортсменов привезти с собой частичку Парижа.

Решение было обусловлено желанием сделать медали для чемпионов и призеров уникальными и связать Игры с символикой Франции.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris!

Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD

— The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2024