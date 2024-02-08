Олимпийские медали Игр в Париже будут содержать металлические фрагменты Эйфелевой башни

Организаторы парижской Олимпиады в штаб-квартире оргкомитета в столице Франции представили медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Особенностью наград является то, что каждая из них содержит металлический фрагмент, который был взят из памятника XIX века — Эйфелевой башни.

Креативный директор Игр-2024 Тьерри Ребуль сказал, что это возможность для спортсменов привезти с собой частичку Парижа.

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Решение было обусловлено желанием сделать медали для чемпионов и призеров уникальными и связать Игры с символикой Франции.

— Мы приложили немало усилий, чтобы совместить эти драгоценные металлы — золото, серебро и бронзу — с самым драгоценным металлом Эйфелевой башни, драгоценным камнем французской короны, — сказал президент оргкомитета Париж-2024 Тони Эстанже.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris! Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD — The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2024

Что известно о медалях Олимпиады-2024

Они были разработаны парижским ювелирным домом Chaumet. Сообщается, что каждая медаль содержит 18 граммов железа, взятого из Эйфелевой башни во время предыдущих ремонтных работ.

Фрагменты с Эйфелевой башни размещены в центре золотых, серебряных и бронзовых медалей, окруженных канавками, напоминающими лучи света, которые вырываются наружу. Железо Эйфелевой башни было оставлено в своем первоначальном цвете.

На оборотной стороне медалей изображена греческая богиня победы Ника, несущаяся вперед, с Акрополем на одной стороне и Эйфелевой башней на другой.

На всех олимпийских и паралимпийских медалях по краю выгравировано название вида спорта, дисциплины и события. Эти надписи на олимпийских медалях сделаны на французском языке, а на паралимпийских — на английском.

Всего было изготовлено 5 084 медали. Вес золотой составляет 529 г, серебряной — 525 г, бронзовой — 455 г.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Olympics

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