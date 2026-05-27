Винницкая область расположена в центральной части Украины и не граничит непосредственно с районами активных боевых действий. Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения в регионе, как и почти по всей стране, был введен режим военного положения и комендантский час.

Когда начинается комендантское время в Виннице и какие ограничения действуют для горожан, читайте в нашем материале.

Комендантский час в Виннице: как действуют ограничения во время военного положения

В период действия военного положения на территории Винницы и области продолжают действовать ограничения безопасности, в частности комендантский час.

Сейчас смотрят

В Винницком городском совете отмечают, что такие меры необходимы для работы правоохранителей, контроля ситуации в городе и реагирования на возможные угрозы.

Когда начинается и заканчивается комендантский час в Виннице

Комендантский час в Виннице действует ежедневно с 00:00 до 05:00. В этот период жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специального разрешения.

В то же время в городском совете отмечают, что исключением являются случаи объявления воздушной тревоги, когда люди могут направляться к ближайшим укрытиям.

Как действует комендантский час в Виннице и области

Во время ограничений в городе круглосуточно работают военные, представители территориальной обороны и правоохранители, которые патрулируют улицы и проверяют ситуацию в разных районах.

В мэрии объясняют, что уличное освещение в Виннице не выключается, поскольку оно необходимо для безопасности жителей и эффективной работы патрулей в ночное время. Вместо этого жителям рекомендуют выключать освещение в квартирах, а также подсветку у входов в дома.

Отдельные ограничения касаются и бизнеса. Предпринимателям рекомендовали на время военного состояния выключить наружную рекламу, подсветку вывесок, электронные табло и другие световые конструкции.

Кроме того, на территории области временно запрещено освещение антенн, башен, мачт, труб и других инженерных сооружений.

Как работает транспорт в Виннице

Из-за действия военного положения и ночных ограничений через комендантский час, общественный транспорт в Виннице работает по измененному графику. Автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют с 06:00 до 22:00.

– Указанное время является моментом завершения работы транспорта, к которому он должен вернуться в депо, уточняют в городском совете.

Режим работы медицинских учреждений

Центры первичной медико-санитарной помощи в Виннице работают по отдельному графику. В будни пациентов принимают с 08:00 до 20:00, а по выходным — с 09:00 до 16:00.

В то же время, все силовые структуры города и области продолжают работать круглосуточно.

Какие сигналы оповещения действуют в Виннице

В Виннице продолжает действовать система оповещения населения об угрозах. Основным сигналом является воздушная тревога – сирена с переменным звуком, после которой жителей призывают пройти к укрытиям.

Об отбое тревоги сообщают короткие сигналы сирены и голосовое объявление.

Также в системе оповещения предусмотрены отдельные сигналы для химической или радиационной опасности, а при эвакуации населения используется звуковой сигнал, похожий на гудок поезда.

После такого оповещения жителям рекомендуют включить телевидение или радио и ожидать официальных инструкций по дальнейшим действиям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.