Комендантский час в Виннице: какие ограничения действуют в городе в 2026 году
Винницкая область расположена в центральной части Украины и не граничит непосредственно с районами активных боевых действий. Несмотря на это, после начала полномасштабного вторжения в регионе, как и почти по всей стране, был введен режим военного положения и комендантский час.
Комендантский час в Виннице: как действуют ограничения во время военного положения
В период действия военного положения на территории Винницы и области продолжают действовать ограничения безопасности, в частности комендантский час.
В Винницком городском совете отмечают, что такие меры необходимы для работы правоохранителей, контроля ситуации в городе и реагирования на возможные угрозы.
Когда начинается и заканчивается комендантский час в Виннице
Комендантский час в Виннице действует ежедневно с 00:00 до 05:00. В этот период жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специального разрешения.
В то же время в городском совете отмечают, что исключением являются случаи объявления воздушной тревоги, когда люди могут направляться к ближайшим укрытиям.
Как действует комендантский час в Виннице и области
Во время ограничений в городе круглосуточно работают военные, представители территориальной обороны и правоохранители, которые патрулируют улицы и проверяют ситуацию в разных районах.
В мэрии объясняют, что уличное освещение в Виннице не выключается, поскольку оно необходимо для безопасности жителей и эффективной работы патрулей в ночное время. Вместо этого жителям рекомендуют выключать освещение в квартирах, а также подсветку у входов в дома.
Отдельные ограничения касаются и бизнеса. Предпринимателям рекомендовали на время военного состояния выключить наружную рекламу, подсветку вывесок, электронные табло и другие световые конструкции.
Кроме того, на территории области временно запрещено освещение антенн, башен, мачт, труб и других инженерных сооружений.
Как работает транспорт в Виннице
Из-за действия военного положения и ночных ограничений через комендантский час, общественный транспорт в Виннице работает по измененному графику. Автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют с 06:00 до 22:00.
– Указанное время является моментом завершения работы транспорта, к которому он должен вернуться в депо, уточняют в городском совете.
Режим работы медицинских учреждений
Центры первичной медико-санитарной помощи в Виннице работают по отдельному графику. В будни пациентов принимают с 08:00 до 20:00, а по выходным — с 09:00 до 16:00.
В то же время, все силовые структуры города и области продолжают работать круглосуточно.
Какие сигналы оповещения действуют в Виннице
В Виннице продолжает действовать система оповещения населения об угрозах. Основным сигналом является воздушная тревога – сирена с переменным звуком, после которой жителей призывают пройти к укрытиям.
Об отбое тревоги сообщают короткие сигналы сирены и голосовое объявление.
Также в системе оповещения предусмотрены отдельные сигналы для химической или радиационной опасности, а при эвакуации населения используется звуковой сигнал, похожий на гудок поезда.
После такого оповещения жителям рекомендуют включить телевидение или радио и ожидать официальных инструкций по дальнейшим действиям.