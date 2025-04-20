Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии и возглавил общий зачет

Пилот McLaren Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Для австралийского гонщика это третья победа в текущем сезоне.

Второе место на подиуме занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а тройку лидеров замкнул гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Пиастри — победитель Гран-при Саудовской Аравии

Оскар Пиастри был вторым на стартовой решетке, проиграв поул-позицию Максу Ферстаппену.

Сейчас смотрят

Австралиец вышел в лидеры после пит-стопа, а точнее благодаря пятисекундному штрафу, которым наказали гонщика Red Bull. Ферстаппена наказали за инцидент на первом повороте, когда он выехал за пределы трассы в борьбе с Пиастри.

Впервые на подиум в текущем сезоне удалось подняться Скудерии — благодаря третьему месту Шарля Леклера. Четвертым финишировал Ландо Норрис, который из-за аварии в третьем сегменте квалификации стартовал лишь десятым.

На пятом и шестом местах финишировали пилоты Mercedes Джордж Рассел и Кими Антонелли соответственно. Седьмым стал Льюис Хэмилтон (Ferrari).

В зоне очков также финишировали оба пилота Williams Карлос Сайнс и Алекс Албон, а также гонщик Racing Bulls Изак Аджар.

Единственными гонщиками, которые досрочно завершили гонку из-за аварии на первом круге стали Пьер Гасли (Alpine) и Юки Цунода (Red Bull).

Результаты Гран-при Саудовской Аравии

Лидерство в личном зачете Формулы-1 возглавил Оскар Пиастри, который набрал 99 очков. Вторым идет Норрис с 89 очками, а Ферстаппен — третий (87).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Майами, где 2-4 мая ожидается Гран-при Майами.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.