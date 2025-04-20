Свитолина в финале WTA получила первый трофей за два года
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая является 18 номером в мире, обыграла сербскую спортсменку Ольгу Данилович (39 номер) в финале турнира WTA 250 во Франции.
Свитолина победила в чемпионате WTA
В первом сете Свитолина обыграла соперницу со счетом 6:4, когда же второй сет Элина могла потерять преимущество, поскольку ей приходилось отыгрывать потерянные очки. В конце концов украинка одержала победу над Данилович — 7:6.
Поединок, который проходил в Руане (Франция) на грунтовом покрытии в зале длился 1 час 58 минут.
Общий счет поединка:
Элина Свитолина (Украина) — Ольга Данилович (Сербия) 6:4, 7:6(8).
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Украинская спортсменка Свитолина 22-й раз сыграла в финале турнира WTA и добыла свой 18 одиночный трофей.
Относительно поединка с Данилович, это была третья встреча двух теннисисток и все в них выиграла украинка.
Это первый титул для Элины с мая 2023 года, когда она победила в Страсбурге. Тогда украинка только возвращалась в Тур после рождения дочери.