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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Суперкубок Украины в 2025 году не состоится: клубы УПЛ утвердили старт сезона

Суперкубок України з футболу
Фото: УНИАН

Клубы украинской Премьер-лиги отказались от проведения Суперкубка Украины по футболу по итогам сезона-2024/25. Также были определены даты проведения первого тура следующего розыгрыша УПЛ.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ на официальном сайте.

Суперкубок Украины в 2025 году не состоится

Представителям клубов УПЛ во время заседания согласились не проводить матч за Суперкубок Украины по футболу в 2025 году.

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Таким образом, это уже будет четвертый год подряд, когда принимают подобное решение относительно Суперкубка страны по футболу. После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году команды отказались от матча за трофей.

Последний раз матч за Суперкубок Украины проводили в 2021 году. Тогда победителем стал Шахтер.

Когда старт нового сезона УПЛ 2025/26

Во время заседания представители клубов УПЛ также определили 2 августа 2025 года базовой датой первого тура чемпионата Украины по футболу сезона-2025/26.

Окончательное утверждение плана-календаря соревнований УПЛ следующего сезона состоится на заседании Исполкома УАФ.

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