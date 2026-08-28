Взрывы в Киеве прогремели днем 28 августа. Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам.

Об этом заявил столичный глава Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 28 августа: какие последствия

— В столице, в частности в центре города, работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях, — написал Кличко.

Напомним, мощные взрывы в Киеве раздавались ночью и днем 27 августа.

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Россияне сначала атаковали город баллистикой, а позже продолжили наносить удары ударными дронами. Известно о четырех пострадавших и последствиях в пяти районах столицы.

В Шевченковском районе было значительно повреждено помещение одной из гимназий. Взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении.

В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами.

В Голосеевском районе в результате падения дронов вспыхнул автомобиль и загорелась крыша дома.

В Печерском районе обломки упали на нежилой территории.

В Оболонском районе обломки упали на территорию жилой застройки, парка и гаражного кооператива.

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