Для поддержания той ситуации на фронте, которая есть сейчас, Украине нужно мобилизовать по меньшей мере 30 тыс. человек ежемесячно, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов о мобилизации в Украине

Он подчеркнул, что сейчас нельзя мобилизовать менее 30 тыс. человек в месяц.

– Это минимальное необходимое количество для поддержки того, что есть, – сказал Буданов во время интервью в телемарафоне Єдині новини.

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При этом он не ожидает, что ситуация с мобилизацией существенно изменится после назначения Евгения Хмары министром обороны.

– Наберусь смелости и скажу вам: нет, сильно ничего не изменится. Потому что запрос есть не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей. Поэтому, если бы мы не говорили, что сейчас будем по-другому призывать, то количественные показатели не изменятся, – сказал он.

Как отметил Буданов, можно менять подходы к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности, бороться со случаями неправомерной деятельности и принудительными методами мобилизации.

— Я надеюсь, что можно изменить несколько подходов с этой силовой бусификацией, которая иногда существует. Это не поголовно, но такие факты есть. С этим нужно бороться, – заявил руководитель ОП.

В то же время он подчеркнул, что даже после устранения таких проблем невозможно сделать так, чтобы все были довольны мобилизацией.

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