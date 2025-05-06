Интер – Барселона: где смотреть онлайн ответный матч Лиги чемпионов

Ответный матч Интер – Барселона состоится в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Игра запланирована на 6 мая на стадионе Сан-Сиро в Милане (Италия).

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Интер – Барселона, где смотреть в Украине и кто покажет игру нерадзурри и блаугранас в Лиге чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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Интер – Барселона: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Интер – Барселона в прямом эфире на медиасервисе Megogo на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Матч можно будет посмотреть по таким подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

В 21:00 также запланирована студия к матчу Интер – Барселона.

На матче будет две комментаторские дорожки на выбор. На основной будут работать Вадим Шевякин и Виталий Похвала, а на альтернативной – комики Артем Дамницкий и Влад Куран, которые будут собирать на дроны для 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Игру Интер – Барселона будет обслуживать польская бригада рефери во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут ассистировать Томаш Листкевич и Адам Купсик. Резервным арбитром назначен Павела Рачковски.

За VAR будет отвечать нидерландец Деннис Хиглер, которому будет помогать его земляк Пол ван Букел.

Первый матч команд в 1/2 финала на прошлой неделе в Барселоне завершился ничьей со счетом 3:3.

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