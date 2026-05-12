Израиль на Евровидении 2026 представляет Ноам Беттан (Noam Bettan). Артист вышел на сцену в первом полуфинале под номером 10 с песней Michelle.

Кто такой Ноам Беттан: биография представителя Израиля на Евровидении 2026

Ноам Беттан — 27-летний израильский певец и автор песен. Он родился в семье с французскими корнями и вырос в городе Раанана.

Артист свободно владеет французским языком. Свой музыкальный путь он начал около восьми лет назад.

Сейчас смотрят

В 2023 году Беттан выпустил дебютный альбом, а также ряд синглов, которые возглавляли национальные радиочарты в Израиле и собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.

На сцену Евровидения Ноам выйдет после победы в шоу Hakokhav Haba (The Rising Star). Финал отбора состоялся 20 января 2026 года, а победитель был определен по результатам голосования жюри и зрителей.

В этом году участие Израиля в конкурсе сопровождается громким скандалом из-за войны в Газе. Ряд стран объявил бойкот Евровидению 2026 из-за допуска израильского представителя к музыкальному соревнованию.

Среди них — Испания, одна из стран Большой пятерки, то есть основательниц конкурса, а также Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Несмотря на призывы отстранить Израиль, Европейский вещательный союз разрешил стране участвовать в конкурсе.

О чем песня Ноама Беттана — Michelle

Над композицией Michelle для Евровидения 2026 работали сам Ноам Беттан, Надав Ахарони, Цлиль Клифи и Юваль Рафаэль.

Композицию представили 5 марта 2026 года во время специального эфира на Kan 11.

Michelle — это эмоциональная история о токсичных отношениях, зависимости и внутренней борьбе после разрыва. В тексте сочетаются французский, английский и иврит, что усиливает драматизм и личный характер истории.

Главная героиня предстает одновременно как любовь и боль — “королева проблем”, от которой герой пытается оторваться, но не может перестать любить. Песня сочетает в себе тему потери, иллюзий и надежды на освобождение от эмоциональной зависимости.

Ноам Беттан — Michelle: перевод песни

Мишель

Ммм-ммм…

Мишель, это токсичная любовь

Я в темноте

Как ты оставила меня в тени

Звезда без славы

Она действительно сумасшедшая

Я встаю и падаю

О Мишель

Я больше не знаю, что делать

Ты была моим светом

Боже, прошу, разбуди меня

Я упал в темноту

Верни мне надежду

И мою леди

Так что я танцую, танцую с болью

Ты увидишь, как я смеюсь, смеюсь снова

Ты моя боль, я был лишь фоном

Я кричал, кричал, кричал

Мишель

Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица

Я отпускаю тебя, но я люблю тебя

Королева беды

Мишель, Мишель, Мишель, Мишель

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

Прогуливаюсь

Флорентин

Океанские глаза

Воспоминания

Я, я с ума схожу

Ангел, но это ли ад

Захваченный в твоей карусели

Кругом, кругом

Под твоим заклинанием

Мишель

Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица

Я отпускаю тебя, но я люблю тебя

Королева беды

Мишель, Мишель, Мишель, Мишель

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

Ай-ай-ай-ай-ай-ай (о-о-о-о)

И, возможно, в конце

У нас все будет хорошо

Я молюсь за тебя

Чтобы ты полюбила

Среди слез

Есть кто-то, кто услышит

Есть кто-то, кто услышит

(Мишель)

Я отпускаю тебя, прощай, моя красавица

(Мишель)

Я отпускаю тебя, но я люблю тебя

Королева бед

(о-о-о…)

О, я люблю тебя

Королева бед

Мишель, Мишель, Мишель, Мишель

Ноам Беттан — Michelle: видео выступления

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.