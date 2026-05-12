Обмен пленными 1000 на 1000 не состоялся из-за задержки со стороны РФ — Лубинец
Обещанный масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000 пока не состоялся из-за задержки со стороны России.
Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, Украина выполнила все взятые на себя обязательства: российской стороне передали списки пленных, переговорная группа завершила всю необходимую работу.
— Теперь решение — за Россией. Вместо этого РФ затягивает процесс и пытается манипулировать, — сказал он.
Лубинец подчеркнул, что в договоренностях с Россией никогда нельзя быть полностью уверенными в выполнении обещаний.
— Именно поэтому Украина работает системно и без остановки — переговорный процесс продолжается ежедневно. Наш приоритет — вернуть всех. Прежде всего тяжелораненых и тяжелобольных, а также тех, кто находится в плену дольше всех, в частности еще с 2014 года, — сказал уполномоченный ВР.
Он также отметил, что российская сторона сознательно затягивает процесс обмена, а впоследствии пытается переложить ответственность на Украину.
— Эта пропаганда рассчитана на семьи военнопленных, которые ждут возвращения своих близких домой, — говорит Лубинец.
Напомним, 11 мая Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты выступили посредником в вопросе обмена пленными между Украиной и Россией.
По его словам, стороны продолжают контакты на необходимом уровне для согласования конфигурации будущего обмена.