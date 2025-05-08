В финале Лиги Европы сыграют Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед

Финалистами Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25 стали две английские команды — лондонский Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед.

Об этом стало известно по итогам ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы, состоявшихся в четверг, 8 мая.

Определились финалисты Лиги Европы

Манчестер Юнайтед в 1/2 финала дважды одолел испанский Атлетик из Бильбао. В первой игре на выезде красные дьяволы разгромили соперников со счетом 3:0, а дома нанесли баскам поражение со счетом 4:1.

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Тоттенхэм Хотспур пробился в финал, одолев в двух матчах сенсацию турнира норвежский Буде-Глимт. Игра в Лондоне завершилась победой шпор 3:1, на выезде была одержана вторая победа — 2:0.

Отметим, что для обеих команд этот сезон в чемпионате Англии далек от идеала и фактически провальный.

В турнирной таблице АПЛ красные дьяволы идут на 15-м месте, а шпоры расположились следом, на 16-й позиции за три тура до завершения.

Поэтому выход в финал еврокубка это не только шанс реабилитироваться перед фанатами, но и получить себе место в основном этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне в случае получения трофея Лиги Европы.

Финал Лиги Европы 2025 года состоится в среду, 21 мая, в испанском Бильбао на стадионе Сан-Мемес.

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