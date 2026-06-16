В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Об этом сообщают Associated Press, CNN и представители авиабазы Эдвардс.

Катастрофа B-52 в Калифорнии: что известно

По информации военных, стратегический бомбардировщик выполнял плановую испытательную миссию в рамках программы модернизации радаров.

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Самолет вылетел с авиабазы Эдвардс примерно в 11:20 по местному времени, однако вскоре после отрыва от взлетной полосы упал и загорелся.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response. Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield. More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

После аварии на место оперативно прибыли экстренные службы. Над территорией базы поднялся густой черный дым, а работу аэродрома временно остановили — самолеты перенаправляли на другие площадки.

Заместитель командующего авиабазой полковник Джеймс Хейс сообщил, что после анализа видео стало понятно: катастрофа была несовместимой с выживанием.

— Мы потеряли восьмерых выдающихся американцев, — заявил он.

По данным военных, среди погибших были военнослужащие, государственные служащие и гражданские подрядчики. Компания Boeing подтвердила, что двое ее сотрудников также находились на борту самолета.

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n — BNO News (@BNONews) June 15, 2026

Причины аварии пока не установлены. Отмечается, что расследование может длиться несколько месяцев.

Что известно о B-52 Stratofortress

B-52 Stratofortress — один из старейших боевых самолетов на вооружении США. Он находится в строю с 1955 года и остается важной частью американской стратегической авиации.

Самолет способен нести как обычное, так и ядерное вооружение и продолжает проходить модернизацию для продления срока службы еще на десятилетия вперед.

На вооружении США сейчас остаются десятки таких машин.

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