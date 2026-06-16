В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Об этом сообщают Associated Press, CNN и представители авиабазы Эдвардс.

Катастрофа B-52 в Калифорнии: что известно

По информации военных, стратегический бомбардировщик выполнял плановую испытательную миссию в рамках программы модернизации радаров.

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Самолет вылетел с авиабазы Эдвардс примерно в 11:20 по местному времени, однако вскоре после отрыва от взлетной полосы упал и загорелся.

После аварии на место оперативно прибыли экстренные службы. Над территорией базы поднялся густой черный дым, а работу аэродрома временно остановили — самолеты перенаправляли на другие площадки.

Заместитель командующего авиабазой полковник Джеймс Хейс сообщил, что после анализа видео стало понятно: катастрофа была несовместимой с выживанием.

— Мы потеряли восьмерых выдающихся американцев, — заявил он.

По данным военных, среди погибших были военнослужащие, государственные служащие и гражданские подрядчики. Компания Boeing подтвердила, что двое ее сотрудников также находились на борту самолета.

Причины аварии пока не установлены. Отмечается, что расследование может длиться несколько месяцев.

Что известно о B-52 Stratofortress

B-52 Stratofortress — один из старейших боевых самолетов на вооружении США. Он находится в строю с 1955 года и остается важной частью американской стратегической авиации.

Самолет способен нести как обычное, так и ядерное вооружение и продолжает проходить модернизацию для продления срока службы еще на десятилетия вперед.

На вооружении США сейчас остаются десятки таких машин.

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