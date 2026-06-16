Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик впервые прокомментировал свой визит в Белый дом и встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в посте в социальной сети Instagram, добавив совместное фото с главой Белого дома.

Усик о встрече с Трампом

– Встреча с президентом Соединенных Штатов в Белом доме. Спасибо за приглашение, гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, формирует уважение и сближает культуры. Я искренне благодарен за возможность встретиться и пообщаться лично, – написал Усик в Instagram.

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Меган Моббс, дочь бывшего спецпосланника США Кита Келлога, опубликовала еще одно фото, на котором она, ее отец, Александр Усик и Дональд Трамп.

– Америка любит борцов. Америка любит победителей. Дональд Трамп, наш борец и победитель, рядом с бесспорным чемпионом мира Александром Усиком.

Теперь пришло время делать то, что делают победители: стоять плечом к плечу с побратимами-воинами, бороться вместе и обеспечить длительный мир для свободного мира, – говорится в ее посте.

View this post on Instagram A post shared by Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality)

Александр Усик был специальным гостем на турнире UFC Freedom 250, который состоялся в Белом доме 14 июня.

Главный бой вечера завершился победой американца Джастина Хейджи, который одолел Илию Топупию и завоевал чемпионский пояс UFC.

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