Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что для усиления обороны государственной границы на северном направлении было принято решение о формировании новых частей беспилотных систем.

Украина усиливает оборону государственной границы на северном направлении

Главнокомандующий ВСУ провел совещание о состоянии и готовности резервов Вооруженных Сил Украины.

– Особое внимание уделили усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем, — сообщил он в Telegram.

Они будут снабжены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач.

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По словам Сырского, одновременно продолжается наращивание возможностей подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.

Кроме того, главком заслушал доклады по восстановлению боеспособности воинских частей после выполнения боевых задач, а также их доукомплектованию вооружением и техникой. Обеспечение подразделений всем необходимым остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Уделили внимание и развитию сержантского корпуса.

– Именно сержанты являются основой боеспособности подразделений и важным звеном между командиром и военнослужащим. Будущие командиры должны расти в первую очередь из числа воинов, которые доказали свою эффективность в бою, обладают лидерскими качествами, авторитетом среди товарищей и высокой мотивацией к службе, — добавил Сырский.

Также было рассмотрено состояние бригад территориальной обороны, в рамках этого было принято принципиальное решение по масштабированию в их составе беспилотной компоненты. По словам главнокомандующего ВСУ, это позволит существенно повысить возможности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности.

Как подчеркнул Сырский, Украина продолжает последовательно укреплять ВСУ, наращивать способности резервов и готовить войска к выполнению задач при любом развитии обстановки.

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