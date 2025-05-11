Американец Мураталла победил россиянина и вышел на титульный бой с Ломаченко
Американский боксер Рэймонд Мураталла завоевал титул временного чемпиона IBF в легком весе. В поединке за вакантный титул он победил россиянина Заура Абдуллаева.
Это означает, что Мураталла получил право на проведение обязательного боя с украинским боксером Василием Ломаченко, который владеет титулом IBF. Организация поставила условие — организовать этот поединок до 8 октября.
Мураталла — обязательный претендент на бой с Ломаченко
Бой Мураталлы с россиянином Абдуллаевым длился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американскому боксеру – 118:110, 119:109, 119:109.
Для Мураталы эта победа стала 23-й подряд в профессиональной карьере.
– Замечательное ощущение — наконец иметь этот пояс на своей талии… Я являюсь обязательным претендентом для него (Ломаченко, — Ред.) и именно этого мы ожидаем. Для меня будет честью выйти против него в ринг и иметь его имя в своем списке. С нетерпением жду этого боя, — сказал Мураталла.
Мураталла — Абдулаев: видеообзор боя
Бой за чемпионство с победителем пары Мураталла — Абдуллаев стал одним из двух обязательных условий для сохранения Василием Ломаченко титула IBF. Организация предоставила украинцу медицинское исключение из-за травмы спины.
Последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда в 11-м раунде нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный титул IBF.