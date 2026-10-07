Сегодня кремлевскому диктатору Владимиру Путину на день рождения 7 октября российская армия “подарила” уничтожение жилого дома в Прилуках Черниговской области, в результате чего погибли и пострадали люди.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на Украину на день рождения Путина

В ночь на 7 октября российские войска нанесли очередной массированный и подлый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Самая большая трагедия этой ночью — прямое попадание вражеской ракеты в жилую пятиэтажку в Прилуках Черниговской области, где погибли и получили ранения десятки гражданских жителей.

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По словам президента, российская армия решила “поздравить” Путина с днем ​​рождения уничтожением мирного жилого дома на Черниговщине.

На месте попадания в Прилуках продолжается спасательная операция. По состоянию на данный момент известно о 6 погибших и 27 раненых людях, среди которых 5 детей. Под завалами пятиэтажки до сих пор могут находиться люди. Спасатели работают беспрерывно, чтобы найти каждого.

Массированная атака на энергетику и потребность в ракетах Patriot

Всего этой ночью под ударами российских войск оказалась инфраструктура Киева и 12 областей Украины. Одной из ключевых мишеней врага снова стала украинская энергетика — оккупанты стремились нанести болезненный и показательный удар.

Во время этой атаки россияне применили всего 70 ракет, значительную часть которых составляла баллистика, а также ударные беспилотники типа Shahed. К сожалению, Силам обороны удалось сбить только часть воздушных целей.

— Российская баллистика остается самым большим вызовом. И пакеты ПВО для нас сейчас – это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты Patriot, которые могут и должны реально защищать жизнь людей в украинском небе. Благодарю всех, кто нам помогает, — подчеркнул Зеленский.

Кроме Прилук, российское оружие нанесло разрушения в других регионах Украины. В частности, в Днепре ракетными ударами повреждены пять многоквартирных домов.

В Кременчуге Полтавской области повреждения получили четыре многоэтажки, два человека погибли, еще восемь получили ранения. В Запорожье в результате попадания вражеского дрона повреждена многоэтажка. В Киеве российские оккупанты убили двух человек. В городе Александрия Кировоградской области еще два человека погибли в результате вражеских обстрелов.

Президент Украины выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибших.

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