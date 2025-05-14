Оказалась полностью зрячей: чемпионка Паралимпиады-2020 получила пожизненный бан

Азербайджанская парадзюдоистка Шахана Гаджиева, которая завоевала для своей страны золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в Токио в категории спортсменов с частичным нарушением зрения, оказалась полностью зрячей.

Как сообщает издание Prosport.Az, она стала одной из двух параатлеток из Азербайджана, которые провалили медицинскую квалификацию на чемпионат мира в Казахстане.

Чемпионка Паралимпиады-2020 оказалась зрячей

Сообщается, что после того как выяснилось, что Гаджиева оказалась зрячей, ее пожизненно отстранили от соревнований по парадзюдо.

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Шахана Гаджиева выступала в категории спортсменок с частичным нарушением зрения — категория J2 — в весе до 52 кг.

Во время прохождения медицинской проверки у Гаджиевой не обнаружили никаких нарушений зрения. Поэтому было принято решение о пожизненном запрете для 24-летней спортсменки участвовать в соревнованиях по парадзюдо.

Еще одной спортсменкой, которая не прошла медицинскую квалификацию, стала Эльнара Низамли. Она оказалась частично зрячей, поэтому ей изменили категорию на J2 с J1.

После скандала Паралимпийский комитет Азербайджана выступил с заявлением, отметив, что после Паралимпиады в Токио категории B1, B2 и B3 объединили в две — J1 и J2.

В результате этих изменений из списка допустимых заболеваний для категории J2 было исключено много офтальмологических диагнозов. Из-за этого Международная федерация спорта слабовидящих (IBSA) повторно направила спортсменов на медицинскую квалификацию.

Фото: The National Paralympic Committee of Azerbaijan, Unsplash

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