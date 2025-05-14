Виявилася повністю зрячою: чемпіонка Паралімпіади-2020 отримала довічний бан

Азербайджанська парадзюдоїстка Шахана Гаджиєва, яка виборола для своєї країни золоту медаль Паралімпійських ігор-2020 у Токіо у категорії спортсменів із частковим порушенням зору, виявилася повністю зрячою.

Як повідомляє видання Prosport.Az, вона стала однією з двох параатлеток із Азербайджану, які провалили медичну кваліфікацію на чемпіонат світу у Казахстані.

Чемпіонка Паралімпіади-2020 виявилася зрячою

Повідомляється, що після того як з’ясувалося, що Гаджиєва виявилася зрячою, її довічно відсторонили від змагань із парадзюдо.

Зараз дивляться

Шахана Гаджиєва виступала у категорії спортсменок із частковим порушенням зору – категорія J2 – у вазі до 52 кг.

Під час проходження медичної перевірки у Гаджиєвої не виявили жодних порушень зору. Тому було ухвалено рішення про довічну заборону для 24-річної спортсменки брати участь у змаганнях з парадзюдо.

Ще однією спортсменкою, яка не пройшла медичну кваліфікацію, стала Ельнара Нізамлі. Вона виявилася частково зрячою, тому їй змінили категорію на J2 із J1.

Після скандалу Паралімпійський комітет Азербайджану виступив із заявою, зазначивши, що після Паралімпіади у Токіо категорії B1, B2 і B3 об’єднали у дві – J1 і J2.

Внаслідок цих змін зі списку допустимих захворювань для категорії J2 було виключено багато офтальмологічних діагнозів. Через це Міжнародна федерація спорту осіб з вадами зору (IBSA) повторно направила спортсменів на медичну кваліфікацію.

Фото: The National Paralympic Committee of Azerbaijan, Unsplash

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.