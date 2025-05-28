Стародубцева обыграла россиянку и вышла в третий круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые в карьере преодолела второй раунд турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

В двух сетах она победила “нейтральную” Анастасию Потапову с паспортом РФ со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Стародубцева выбила россиянку с Ролан Гаррос

Теннисистки провели на корте 1 час и 42 минуты, за которые Стародубцева сделала один эйс, имела меньше виннеров (12:21), но допустила вдвое меньше невынужденных ошибок — 27:46.

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На старте первой партии Юлия с брейком повела 2:0, но россиянке удалось взять следующую подачу Юлии. Теннисистки еще раз обменялись брейками в 11 и 12 геймах, после чего игра перешла на тайбрейк, где украинка записала в свой актив четыре минибрейка и реализовала сетпойнт.

Второй сет Стародубцева начала с рывка 3:0, но Потаповой удалось сократить разрыв до 2:4. Впрочем следующие два розыгрыша были за украинкой, которая реализовала матчпойнт с первого раза.

Следующей соперницей Юлии станет четвертая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии, которая во втором круге обыграла австралийку Айлу Томлянович. Это будет их первая очная встреча на корте.

Для Стародубцевой это первый выход в третий круг Ролан Гаррос в карьере. В основную сетку этого Grand Slam она попала в статусе лакилузера и в первом круге обыграла немку Тамару Корпач.

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