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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Украинка Стародубцева пробилась во второй круг Ролан Гаррос-2025

Стародубцева Юлія
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые в карьере вышла во второй круг турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

В стартовом раунде основной сетки она в волевом стиле обыграла немку Тамару Корпач со счетом 2:6, 6:1, 6:4.

Стародубцева вышла во второй круг Ролан Гаррос

Теннисистки провели на корте 2 часа и 11 минут, за которые один раз подала навылет, допустила больше невынужденных ошибок (54:52), но имела больше виннеров чем соперница — 20:15.

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В первой партии Стародубцевой решающим стал шестой гейм, в котором немка оформила брейк. А в восьмом гейме Корпач с первого раза реализовала сет-бол на подаче украинки.

Зато второй сет Стародубцева начала с рывка 3:0, после чего Корпач сделала брейк. Однако украинка взяла три следующих гейма и сравняла счет по партиям.

В решающем сете после обмена брейками при счете 5:4 в свою пользу Юлия оформила, реализовав с первого раза матч-пойнт на подаче Корпач.

Следующей соперницей украинки станет “нейтральная” Анастасия Потапова, которая выбила в первом круге сеяную чешку Линду Носкову.

Отметим, что Стародубцева попала в основную сетку Ролан Гаррос в статусе лакилузера. Украинка проиграла в финале квалификации, но получила второй шанс после снятия с соревнований румынки Сораны Кырсти.

Юлия стала третьей украинкой, которая преодолела первый круг на нынешнем Ролан Гаррос после Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. В то же время завершили выступления Марта Костюк и Анастасия Соболева, а вот Ангелина Калинина свой матч проведет завтра.

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