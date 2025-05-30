Сенсации не произошло: Стародубцева проиграла четвертой ракетке мира на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на Ролан Гаррос-2025 на стадии третьего круга.

В двух сетах она уступила четвертой ракетке мира Жасмин Паолини из Италии со счетом 6:4, 6:1.

Стародубцева проиграла Паолини

Теннисистки провели на корте 1 час и 10 минут. За это время ни одна не сделала эйса, Стародубцева допустила больше невынужденных ошибок (30:24) и имела меньше виннеров (5:13).

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На старте первой партии Стародубцева повела с брейком, но Паолини сразу же ответила обратным. Затем произошел еще один обмен брейками. Ключевой стала подача украинки в десятом гейме, которую взяла итальянка.

Во втором сете Юлии не удалось взять ни одной подачи соперниц, к тому же она уступила на двух своих. В итоге Паолини со второй попытки оформила матч-пойнт в седьмом гейме.

В предыдущем круге Стародубцева одолела “нейтральную” Анастасию Потапову с паспортом РФ со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Единственной украинской теннисисткой, которая продолжает выступления в одиночном разряде Ролан Гаррос является Элина Свитолина. В третьем круге она встретится с американкой Бернардой Пера.

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