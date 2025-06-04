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Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2025 году

збірна України з футболу
Фото: Getty Images

В 2025 году сборную Украины по футболу ждут матчи отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут три страны — Канада, США и Мексика.

В марте подопечные Сергея Реброва играли за выход в элитный дивизион Лиги наций, но уступили Бельгии по сумме двух игр.

Всего сейчас известно о десяти матчах в календаре сборной Украины в 2025 году.

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Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины в 2025 году.

Матчи сборной Украины 2025 год: календарь

Лига наций. Плей-офф за выход в Лигу А

  • 20 марта, 21:45. Украина — Бельгия — 3:1;
  • 23 марта, 21:45. Бельгия — Украина — 3:0.

Товарищеский турнир Canadian Shield-2025

  • 7 июня, 22:30. Канада — Украина;
  • 11 июня, 00:00. Новая Зеландия — Украина.

ЧМ-2026. Отбор в группе D

  • 5 сентября, 21.45. Украина — Франция;
  • 9 сентября, 19.00. Азербайджан — Украина;
  • 10 октября, 21.45. Исландия — Украина;
  • 13 октября, 21.45. Украина — Азербайджан;
  • 13 ноября, 21.45. Франция — Украина;
  • 16 ноября, 19.00. Украина — Исландия.

В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 национальных сборных. Европа на турнире будет представлена 16 командами.

По регламенту, команда-победитель группы напрямую выйдет на Мундиаль.

12 сборных, которые займут второе место в группах, и четыре лучшие победители групп Лиги наций на основе общего рейтинга турнира, будут разделены на четыре пути плей-офф. Победитель каждого пути выйдет на ЧМ-2026.

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Збірна України

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