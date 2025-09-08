У 2025 році у збірної України заплановані матчі відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року, який приймуть три країни – Канада, США та Мексика.

У березні підопічні Сергія Реброва грали за вихід до елітного дивізіону Ліги націй, але поступилися Бельгії за сумою двох ігор.

Загалом у календарі збірної України у 2025 році десять матчів.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів збірної України у 2025 році.

Матчі збірної України 2025 рік: календар

Ліга націй. Плейоф за вихід у Лігу А

20 березня, 21:45. Україна – Бельгія – 3:1;

– Бельгія – 3:1; 23 березня, 21:45. Бельгія – Україна – 3:0.

Товариський турнір Canadian Shield-2025

7 червня, 22:30. Канада – Україна – 4:2;

Україна – 4:2; 11 червня, 00:00. Нова Зеландія – Україна – 1:2.

ЧС-2026. Відбір у групі D

5 вересня, 21.45. Україна – Франція – 0:2;

– 0:2; 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна;

10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна;

13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан;

13 листопада, 21.45. Франція – Україна;

16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія.

У чемпіонаті світу з футболу 2026 року вперше візьмуть участь 48 національних збірних. Європа на турнірі буде представлена 16 командами.

За регламентом, команда-переможець групи напряму вийде на Мундіаль.

12 збірних, які посядуть друге місце у групах, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй на основі загального рейтингу турніру, будуть розділені на чотири шляхи плейоф. Переможець кожного шляху вийде на ЧС-2026.

