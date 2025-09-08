Календар матчів збірної України з футболу у 2025 році
У 2025 році у збірної України заплановані матчі відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року, який приймуть три країни – Канада, США та Мексика.
У березні підопічні Сергія Реброва грали за вихід до елітного дивізіону Ліги націй, але поступилися Бельгії за сумою двох ігор.
Загалом у календарі збірної України у 2025 році десять матчів.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів збірної України у 2025 році.
Матчі збірної України 2025 рік: календар
Ліга націй. Плейоф за вихід у Лігу А
- 20 березня, 21:45. Україна – Бельгія – 3:1;
- 23 березня, 21:45. Бельгія – Україна – 3:0.
Товариський турнір Canadian Shield-2025
- 7 червня, 22:30. Канада – Україна – 4:2;
- 11 червня, 00:00. Нова Зеландія – Україна – 1:2.
ЧС-2026. Відбір у групі D
- 5 вересня, 21.45. Україна – Франція – 0:2;
- 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна;
- 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна;
- 13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан;
- 13 листопада, 21.45. Франція – Україна;
- 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія.
У чемпіонаті світу з футболу 2026 року вперше візьмуть участь 48 національних збірних. Європа на турнірі буде представлена 16 командами.
За регламентом, команда-переможець групи напряму вийде на Мундіаль.
12 збірних, які посядуть друге місце у групах, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй на основі загального рейтингу турніру, будуть розділені на чотири шляхи плейоф. Переможець кожного шляху вийде на ЧС-2026.