Финальная стадия Лиги наций-2024/25: расписание матчей, результаты и составы команд

Со среды, 4 июня, по воскресенье, 8 июня, проходит финальная стадия Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Матчи принимают два немецких стадиона — Альянц-Арена в Мюнхене и МХП-Арена в Штутгарте.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием и результатами финальной стадии Лиги наций сезона-2024/25, а также составами команд.

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Финальная стадия Лиги наций УЕФА: расписание

Полуфиналы были запланированы на разные дни, а вот финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.

4 июня, среда, Альянц Арена

22.00. Германия — Португалия — 1:2.

5 июня, четверг, МХП-Арена

22.00. Испания — Франция — 5:4.

8 июня, воскресенье

Матч за третье место. МХП-Арена

15.00. Германия — Франция;

Финал. Альянц Арена

22.00. Португалия — Испания.

Составы сборных на Лигу наций

Накануне финальной части турнира тренерские штабы команд-участниц объявили списки футболистов, вызванных на эти матчи.

Состав сборной Испании

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).

Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад). Защитники: Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетико), Пау Кубарси (Барселона), Дин Хейсен (Борнмут), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси), Даниэль Вивиан (Атлетик).

Педро Порро (Тоттенхэм), Оскар Мингеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетико), Пау Кубарси (Барселона), Дин Хейсен (Борнмут), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси), Даниэль Вивиан (Атлетик). Полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Гави (все — Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Арсенал), Алекс Баэна (Вильярреал), Иско (Бетис).

Педри, Фермин Лопес, Гави (все — Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Арсенал), Алекс Баэна (Вильярреал), Иско (Бетис). Нападающие: Ламин Ямаль, Дани Ольмо (оба — Барселона), Альваро Мората (Галатасарай), Нико Уильямс (Атлетик), Ереми Пино (Вильярреал), Саму Омородион (Порту), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).

Состав сборной Франции

Вратари: Люка Шевалье (Лилль), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн).

Люка Шевалье (Лилль), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ренн). Защитники: Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (оба — Милан), Лоик Баде (Севилья), Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Интер).

Тео Эрнандес, Пьер Калюлю (оба — Милан), Лоик Баде (Севилья), Люка Динь (Астон Вилла), Мало Гюсто (Челси), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Интер). Полузащитники: Маттео Гендузи (Лацио), Ману Коне (Боруссия М), Адриан Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Уоррен Заир-Эмри (ПСЖ).

Маттео Гендузи (Лацио), Ману Коне (Боруссия М), Адриан Рабьо (Марсель), Орельен Чуамени (Реал), Уоррен Заир-Эмри (ПСЖ). Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все — ПСЖ), Райан Шерки (Лион), Коло Муани (Ювентус), Килиан Мбаппе (Реал), Майкл Олисе (Бавария), Маркус Тюрам (Интер).

Состав сборной Германии

Вратари: Оливер Бауман (Хоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Оливер Бауман (Хоффенхайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона). Защитники: Роберт Андрих, Жонатан Та (оба — Байер), Вальдемар Антон (Боруссия Д), Янн Аурел Биссекк (Интер), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг).

Роберт Андрих, Жонатан Та (оба — Байер), Вальдемар Антон (Боруссия Д), Янн Аурел Биссекк (Интер), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг). Полузащитники: Карим Адееми, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (все — Боруссия Д), Надим Амири (Майнц), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (все — Бавария), Том Бишоф (Хоффенхайм), Робин Хозенс (Унион), Ангело Штиллер (Штутгарт), Флориан Вирц (Байер).

Карим Адееми, Паскаль Грос, Феликс Нмеча (все — Боруссия Д), Надим Амири (Майнц), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане, Александар Павлович (все — Бавария), Том Бишоф (Хоффенхайм), Робин Хозенс (Унион), Ангело Штиллер (Штутгарт), Флориан Вирц (Байер). Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вест Хэм Юнайтед), Дениз Ундав (Штутгарт), Ник Волтемаде (Штутгарт).

Состав сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Руй Силва (Спортинг), Жозе Са (Вулверхэмптон).

Диогу Кошта (Порту), Руй Силва (Спортинг), Жозе Са (Вулверхэмптон). Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ренату Вейга (Ювентус), Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лацио), Гонсалу Инасиу (Спортинг).

Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ренату Вейга (Ювентус), Антониу Силва (Бенфика), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лацио), Гонсалу Инасиу (Спортинг). Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хилаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Палинья (Бавария), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Феликс (Милан).

Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Рубен Невеш (Аль-Хилаль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Палинья (Бавария), Педру Гонсалвеш (Спортинг), Жоау Феликс (Милан). Нападающие: Криштиану Роналду (Аль-Наср), Рафаэл Леау (Милан), Педру Нету (Челси), Франсиску Тринкан (Спортинг), Родригу Мора (Порту), Франсишку Консейсау (Ювентус), Диогу Жота (Ливерпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в 2023 году одолела в финальном матче команду Хорватии.

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