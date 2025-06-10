ЧМ-2026 по футболу: список сборных, вышедших в финальную часть

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трех странах — Канаде, США и Мексике. Национальные сборные хозяев получили от ФИФА прямые путевки на Мундиаль.

Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд, из которых 45 сборных отберутся через квалификационные турниры.

Если в Европе отбор только стартовал, то на некоторых континентах он уже завершается. Поэтому уже известны первые команды, которые получили путевки на ЧМ-2026.

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ЧМ-2026 по футболу: кто вышел в финальную часть турнира

Сейчас на футбольный Мундиаль 2026 года отобрались через отборочный этап уже семь сборных.

Азия (5/8) : Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея;

: Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея; Южная Америка (1/6) : Аргентина

: Аргентина Северная Америка (3/6) : США, Канада, Мексика

: США, Канада, Мексика Океания (1/1) : Новая Зеландия;

: Новая Зеландия; Европа (0/16) :

: Африка (0/9) :

: Победители плей-офф (0/2):

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет 11 июня — 19 июля. Он уникальным тем, что впервые в ЧМ примут участие 48 сборных. Долгое время на ЧМ использовали формат с 32 командами-участницами.

Матч-открытие ЧМ-2026 должен состояться 11 июня 2026 года в Мехико, а финальная игра 19 июля в Нью-Йорке.

Сборная Украины начнет отбор на ЧМ-2026 осенью этого года. Подопечные Сергея Реброва будут играть в группе D, где их соперниками стали команды Франции, Исландии и Азербайджана.

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