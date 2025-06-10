ЧМ-2026 по футболу: список сборных, вышедших в финальную часть
Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трех странах — Канаде, США и Мексике. Национальные сборные хозяев получили от ФИФА прямые путевки на Мундиаль.
Всего в ЧМ-2026 примут участие 48 команд, из которых 45 сборных отберутся через квалификационные турниры.
Если в Европе отбор только стартовал, то на некоторых континентах он уже завершается. Поэтому уже известны первые команды, которые получили путевки на ЧМ-2026.
Факты ICTV собрали список сборных, вышедших в финальную часть ЧМ-2026 по футболу.
ЧМ-2026 по футболу: кто вышел в финальную часть турнира
Сейчас на футбольный Мундиаль 2026 года отобрались через отборочный этап уже семь сборных.
- Азия (5/8): Япония, Иран, Узбекистан, Иордания, Южная Корея;
- Южная Америка (1/6): Аргентина
- Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океания (1/1): Новая Зеландия;
- Европа (0/16):
- Африка (0/9):
- Победители плей-офф (0/2):
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет 11 июня — 19 июля. Он уникальным тем, что впервые в ЧМ примут участие 48 сборных. Долгое время на ЧМ использовали формат с 32 командами-участницами.
Матч-открытие ЧМ-2026 должен состояться 11 июня 2026 года в Мехико, а финальная игра 19 июля в Нью-Йорке.
Сборная Украины начнет отбор на ЧМ-2026 осенью этого года. Подопечные Сергея Реброва будут играть в группе D, где их соперниками стали команды Франции, Исландии и Азербайджана.