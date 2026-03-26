Сборная Украины потерпела поражение от сборной Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Это фиаско автоматически означает, что сине-желтые завершили свою попытку пробиться на Мундиаль.

Матч Украина – Швеция состоялся на стадионе Сьютат де Валенсия в Валенсии и завершился поражением украинцев со счетом 1:3.

Украина – Швеция: как прошел матч

Подопечные Сергея Реброва пропустили уже на шестой минуте первого тайма, когда отличился Виктор Дьокереш. Футболист Арсенала открыл счет, замкнув прострел Беньямина Нюгрена.

В целом в первом тайме украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот. Однако шведы сами создали момент в своей штрафной, когда Исак Гин едва не переправил мяч в сетку ворот Кристофера Нордфельдта.

Во втором тайме Анатолий Трубин несколько раз спас сине-желтых от пропущенного гола, но впоследствии Дьокереш удвоил преимущество шведов.

До разгромного счета подопечные Грема Поттера довели, когда Дьокереш заработал пенальти после фола Трубина. Он же его и реализовал, оформив хет-трик. Хотя голкипер Бенфики угадал угол удара.

Единственный гол Украине удалось отыграть уже в добавленное время, когда отличился головой дебютант сине-желтых Матвей Пономаренко.

Украина – Швеция – 1:3

Голы: Пономаренко, 90+1 – Дьокереш, 6, 51, 62 (пен.)

Таким образом, следующий матч сборная Украины проведет против команды Албании, которая уступила Польше в параллельном матче плей-офф отбора. Встреча состоится 31 марта.

