На кону $1 млрд призовых: сколько получит победитель клубного ЧМ-2025

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила рекордный призовой фонд в $1 млрд для клубного чемпионата мира-2025 в новом расширенном формате, который состоится в США.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Призовой фонд клубного ЧМ-2025 составил $1 млрд

Как пишет издание, несмотря на глобальную маркетинговую кампанию с участием Лионеля Месси, болельщики пока не слишком довольны.

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Причиной является высокая стоимость билетов, которая достигает $300 долларов за билет на матч-открытие, который состоится в ночь на 15 июня между египетским Аль-Ахли и американским Интер Майами. Но впоследствии в доступе были билеты и за $73.

Поскольку в турнире участвуют Реал Мадрид, Манчестер Сити, ПСЖ и Бавария, то организаторы делают ставку на то, что на матчах будут заполнены стадионы, ведь вознаграждение для победителя в $125 млн побудит клубы задействовать в матчах основных игроков.

Хотя это лишь часть годового дохода топ-клубов Европы, это все равно значительный приз даже для самых успешных команд. Более того, для команд из таких стран, как Бразилия или Аргентина, это огромные деньги.

Турнир, который продлится до 13 июля, будет включать 48 матчей группового этапа в 11 городах США. Он будет предшествовать чемпионату мира по футболу, который состоится в следующем году в Северной Америке, и даст представление о том, чего могут ожидать города, хотя и в меньшем масштабе.

Клубный чемпионат мира по футболу также имеет целью проверить вовлеченность американских болельщиков. Средняя цена на финальную игру клубного Мундиаля на стадионе MetLife в Нью-Джерси сейчас составляет $900.

Для сравнения, билеты на Супербоул-2025 стоили в среднем от $2 000 до $6 000.

По данным испанского издания AS, матчи с участием Реала в основном распроданы. Самые дешевые места на первый матч сливочных против саудовского Аль-Хиляля начинаются от $256.

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года. Аналитики выделили четыре команды, шансы на победу в турнире которых превышает 10%.

Источник : Bloomberg

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