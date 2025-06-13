Суперкомпьютер назвал фаворитов клубного ЧМ-2025: главные претенденты
Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который стартует 15 июня в Соединенных Штатах.
Аналитики выделяют четыре команды, шансы на победу в турнире которых превышает 10%.
Кто фаворит клубного ЧМ-2025
Фаворитом клубного чемпионата мира-2025 по футболу суперкомпьютер считает действующего победителя Лиги чемпионов — французский Пари Сен-Жермен. Успех клуба из Парижа оценивают в 18,5%.
Вторым претендентом на трофей считают английский Манчестер Сити, оценивая шансы горожан 17,8%. А тройку лидеров замыкает мюнхенская Бавария — 12,8%.
Также свыше 10% оцениваются шансы финалиста Лиги чемпионов миланского Интера — 12,3%.
10 фаворитов клубного чемпионата мира-2025
- ПСЖ (Франция) — 18,5%
- Манчестер Сити (Англия) — 17,8%
- Бавария (Германия) — 12,8%
- Интер (Италия) — 12,3%
- Реал Мадрид (Испания) — 9,8%
- Челси (Англия) — 8,4%
- Боруссия Дортмунд — 5,4%
- Атлетико (Испания) — 5,1%
- Ювентус (Италия) — 3,6%
- Бенфика (Португалия) — 3,3%
Клубный чемпионат мира стартует уже в это воскресенье, 15 июня, и продлится до 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах. Это будет первый розыгрыш турнира в новом расширенном формате.
Всего участие в клубном чемпионате мира-2025 примут участие 32 клуба из шести футбольных конфедераций.