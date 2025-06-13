Суперкомпьютер назвал фаворитов клубного ЧМ-2025: главные претенденты

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который стартует 15 июня в Соединенных Штатах.

Аналитики выделяют четыре команды, шансы на победу в турнире которых превышает 10%.

Кто фаворит клубного ЧМ-2025

Фаворитом клубного чемпионата мира-2025 по футболу суперкомпьютер считает действующего победителя Лиги чемпионов — французский Пари Сен-Жермен. Успех клуба из Парижа оценивают в 18,5%.

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Вторым претендентом на трофей считают английский Манчестер Сити, оценивая шансы горожан 17,8%. А тройку лидеров замыкает мюнхенская Бавария — 12,8%.

Также свыше 10% оцениваются шансы финалиста Лиги чемпионов миланского Интера — 12,3%.

10 фаворитов клубного чемпионата мира-2025

ПСЖ (Франция) — 18,5% Манчестер Сити (Англия) — 17,8% Бавария (Германия) — 12,8% Интер (Италия) — 12,3% Реал Мадрид (Испания) — 9,8% Челси (Англия) — 8,4% Боруссия Дортмунд — 5,4% Атлетико (Испания) — 5,1% Ювентус (Италия) — 3,6% Бенфика (Португалия) — 3,3%

Клубный чемпионат мира стартует уже в это воскресенье, 15 июня, и продлится до 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах. Это будет первый розыгрыш турнира в новом расширенном формате.

Всего участие в клубном чемпионате мира-2025 примут участие 32 клуба из шести футбольных конфедераций.

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