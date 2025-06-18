FA выдвинула обвинения Мудрику из-за допинга: украинцу грозит до 4 лет бана

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения футболисту лондонского Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщают британские газеты The Telegraph и The Guardian.

Мудрику предъявлено обвинение из-за допинга

Считается, что допинг-проба Михаила Мудрика в ноябре 2024 года обнаружила запрещенное вещество мельдоний. Проба А была положительной, но еще не сообщали результаты пробы B.

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В течение этого периода украинец был отстранен от работы с командой.

Теперь стало известно, что FA выдвинула официальные обвинения Мудрику. Футболисту грозит длительная дисквалификация до четырех лет.

— Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, мы пока не можем предоставлять дальнейших комментариев, — заявил представитель Футбольной ассоциации.

В прошлом сезоне до положительной допинг-пробы Мудрик провел 15 матчей за Челси во всех турнирах, отличившись трижды. Также в его активе пять голевых передач.

В начале июня стало известно, что Мудрик потерял свой 10-й игровой номер в Челси. Теперь под ним будет играть хавбек Коул Палмер.

Напомним, в декабре стало известно о положительном тесте на допинг у Мудрика.

В Челси подтвердили проваленную допинг-пробу Мудрика, отметив, что украинец подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ.

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