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Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы Б

Михайло Мудрик
Фото: Getty Images

Футболист, левый вингер лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы Б.

Мудрик получил положительный результат допинг-пробы

Как сообщило издание The Athletic, в декабре 2024 года Мудрику сообщили о проваленном результате допинг-теста, который он сдал в ноябре.

Тогда в его пробе А обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Вследствие этого украинского спортсмена отстранили от работы с командой.

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Как утверждают в издании, теперь проба Б подтвердила положительный результат теста на запрещенное вещество мельдоний.

Максимальный срок дисквалификации Мудрика может составлять до четырех лет вследствие нарушения антидопинговых правил.

Отмечается, что такой срок может быть при условии, что не учтутся смягчающие обстоятельства, которые позволят уменьшить отстранение от двух лет до одного месяца.

Недавно Футбольная ассоциация Англии выдвинула Михаилу Мудрику официальные обвинения.

Всего в сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.

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