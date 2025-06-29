Магучих второй раз подряд победила на командном Евро-2025
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на командном чемпионате Европы 2025. Эта победа принесла Украине 16 важных очков в общем зачете.
Магучих победила на командном чемпионате Европы-2025
Спортсменка из Днепра успешно преодолела высоту 2,0 м с первой попытки. Попытки Магучих прыгнуть на 2,03 м для установления лучшего результата сезона в мире оказались неудачными.
Второе место в этой дисциплине заняла белорусская прыгунья, которая сейчас представляет Польшу, Мария Жодзик. Бронзовую награду завоевала немецкая спортсменка Имке Оннен.
Как проходили соревнования на командном чемпионате Европы
Ярослава Магучих начала свое выступление с прыжков с высоты 1,91 метра, пропустив первые четыре планки (1,75 м, 1,80 м, 1,84 м и 1,88 м), и успешно преодолела ее с первой попытки.
На планке 1,91 метра осталось восемь участниц. Украинка уверенно взяла высоту 1,94 м, снова с первой попытки, тем самым гарантировав себе место в тройке призеров вместе с полькой Марией Жодзик и немкой Имке Оннен.
Высоту 1,97 м Магучих покорила с третьей попытки, как и Жодзик. Планку 2,00 м Ярослава преодолела с первой попытки, досрочно обеспечив себе победу, поскольку Жодзик не смогла взять эту высоту за две попытки.
Украинская легкоатлетка решила попробовать улучшить свой результат на высоте 2,03 м и установить рекорд сезона в мире, однако ей не удалось преодолеть эту высоту за три попытки.
Напомним, командный чемпионат Европы проходит в Мадриде и завершается в воскресенье, 29 июня. Турнир начался в четверг, 26 июня.
Сборная Украины сейчас занимает 14 место и продолжает бороться за право остаться в первом дивизионе. Отставание от 13 позиции, которую занимает Венгрия, составляет 12,5 очков. Именно 13 место позволяет сохранить прописку в элитном дивизионе.