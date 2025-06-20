Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Париже. 23-летняя легкоатлетка завершила соревнования с результатом 1.97 м.

Магучих завоевала серебро этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

В Париже состоялся восьмой этап нынешнего сезона Бриллиантовой лиги, во время которого соревновались легкоатлетки в прыжках в высоту. В соревновании приняли участие 13 спортсменок, среди которых были и две украинские представительницы — Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Этот парижский этап стал четвертым в сезоне, где проводились соревнования в женских прыжках в высоту.

Сейчас смотрят

На предыдущих этапах в китайских городах Сямынь и Шанхай Ярослава Магучих одерживала победы, а Юлия Левченко стабильно попадала в четверку лучших.

Однако в Стокгольме серия побед Магучих прервалась впервые за последние два года, тогда как Левченко разделила четвертую позицию сразу с тремя соперницами.

В Париже обе украинки вышли на старт в третий раз в сезоне. Их конкурентками стали звездные австралийки — олимпийская чемпионка-2024 Никола Олислагерс и ее соотечественница Элеонор Паттерсон, а также серебряный призер чемпионата Европы-2024 Ангелина Топич из Сербии.

Впервые с момента завоевания бронзы в Стокгольме участие в турнире приняла и польская легкоатлетка Мария Жодзик.

Для Магучих эта арена имеет особое значение — именно здесь в 2024 году она установила мировой рекорд, преодолев планку на высоте 2,10 м.

Результаты женских прыжков в высоту в Париже

Никола Олислагерс (Австралия) — 2,00 м

Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м

Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1,97 м

Юлия Левченко с результатом 1,83 м заняла 11 место.

Что означает это выступление для украинских легкоатлеток

Для Ярославы Магучих это вторая подряд серебряная медаль в рамках Бриллиантовой лиги-2025. До этапа в Стокгольме украинка в последний раз завершала соревнования на второй позиции еще в августе 2022 года в польском Хожуве.

Теперь впервые за два года она не выигрывает ни один из двух подряд этапов лиги. Похожая ситуация случалась в июне и июле 2023 года, когда Магучих ограничилась двумя бронзовыми наградами — в Лозанне и Монако.

Что касается Юлии Левченко, ее результат в Париже оказался худшим в текущем сезоне и самым слабым за более чем год. Последний раз ей не удавалось преодолеть высоту более 1,85 м еще в июне 2024 года — тоже на этапе в Стокгольме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.