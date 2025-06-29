Магучіх вдруге поспіль перемогла на командному Євро-2025

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перше місце у змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025. Ця перемога додала до скарбнички України 16 важливих балів у загальному заліку.

Магучіх перемогла на командному чемпіонаті Європи-2025

Спортсменка з Дніпра успішно подолала висоту 2,0 м з першої спроби. Спроби Магучіх стрибнути на 2,03 м для встановлення найкращого результату сезону у світі, виявилися невдалими.

Друге місце у цій дисципліні посіла білоруська стрибунка, що нині представляє Польщу, Марія Жодзік. Бронзову нагороду здобула німецька спортсменка Імке Оннен.

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Ярослава Магучіх розпочала свій виступ зі стрибків з висоти 1,91 метра, пропустивши перші чотири планки (1,75 м, 1,80 м, 1,84 м та 1,88 м), і успішно подолала її з першої спроби.

На планці 1,91 метра залишилося вісім учасниць. Українка впевнено взяла висоту 1,94 м, знову з першої спроби, тим самим гарантувавши собі місце у трійці призерок разом з полькою Марією Жодзік та німкенею Імке Оннен.

Висоту 1,97 м Магучіх підкорила з третьої спроби, так само як і Жодзік. Планку 2,00 м Ярослава подолала з першої спроби, достроково забезпечивши собі перемогу, оскільки Жодзік не змогла взяти цю висоту за дві спроби.

Українська легкоатлетка вирішила спробувати покращити свій результат на висоті 2,03 м та встановити рекорд сезону у світі, однак їй не вдалося подолати цю висоту за три спроби.

Нагадаємо, командний чемпіонат Європи проходить у Мадриді та закінчується у неділю, 29 червня. Турнір розпочався у четвер, 26 червня.

Збірна України зараз займає 14 місце і продовжує змагатися за право залишитися в першому дивізіоні. Відставання від 13 позиції, яку посідає Угорщина, складає 12,5 очок. Саме 13 місце дозволяє зберегти прописку в елітному дивізіоні.

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