Свитолина покинула Уимблдонский турнир

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

Как Свитолина покинула Уимблдон-2025

В третьем раунде украинская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Бельгии Элизе Мертенс за один час и 41 минуту.

Первый сет Свитолина начала, выиграв четыре подачи. Вскоре украинка потеряла инициативу в игре, в результате чего проиграла следующие шесть геймов подряд — 1:6.

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Во второй партии первая ракетка Украины выиграла первый гейм, однако потеряла преимущество и только догоняла соперницу.

Затем Свитолина уступила и завершила выступления на Грэндслеме, несмотря на преимущество в счете 3:0.

Это была девятая встреча представительницы Украины и Бельгии. Свитолина уже в четвертый раз уступила Элизе (пять побед).

Следующей соперницей Мертенс станет победительница поединка между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Великобритании Эммой Радукану.

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