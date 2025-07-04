Свитолина покинула Уимблдонский турнир
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.
Как Свитолина покинула Уимблдон-2025
В третьем раунде украинская теннисистка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Бельгии Элизе Мертенс за один час и 41 минуту.
Первый сет Свитолина начала, выиграв четыре подачи. Вскоре украинка потеряла инициативу в игре, в результате чего проиграла следующие шесть геймов подряд — 1:6.
Во второй партии первая ракетка Украины выиграла первый гейм, однако потеряла преимущество и только догоняла соперницу.
Затем Свитолина уступила и завершила выступления на Грэндслеме, несмотря на преимущество в счете 3:0.
Это была девятая встреча представительницы Украины и Бельгии. Свитолина уже в четвертый раз уступила Элизе (пять побед).
Следующей соперницей Мертенс станет победительница поединка между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Великобритании Эммой Радукану.