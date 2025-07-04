Світоліна залишила Вімблдонський турнір

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на Вімблдонському турнірі 2025.

Як Світоліна залишила Вімблдон-2025

У третьому раунді українська тенісистка у двох сетах зазнала поразки від представниці Бельгії Елізе Мертенс за одну годину і 41 хвилину.

Перший сет Світоліна розпочала, вигравши чотири подачі. Згодом українка втратила ініціативу у грі, внаслідок чого програла наступні шість геймів поспіль – 1:6.

Зараз дивляться

У другій партії перша ракетка України виграла перший гейм, проте втратила перевагу та лише наздоганяла суперницю.

Згодом Світоліна поступилася та завершила виступи на Грендслемі, попри перевагу в рахунку 3:0.

Це була дев’ята зустріч представниці України та Бельгії. Світоліна вже вчетверте поступилася Елізе (п’ять перемог).

Наступною суперницею Мертенс стане переможниця поєдинку між білоруською тенісисткою Ариною Соболенко та представницею Великої Британії Еммою Радукану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.