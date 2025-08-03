Формула-1: Норрис сдержал Пиастри и выиграл Гран-при Венгрии

Пилот McLaren Ландо Норрис победил на Гран-при Венгрии, стартовав с третьей позиции. Для британца это пятая победа в текущем сезоне.

Второе место на подиуме занял его напарник Оскар Пиастри, а тройку лидеров замкнул гонщик Mercedes Джордж Рассел.

Норрис — победитель Гран-при Венгрии

Поул-ситер гонки, гонщик Ferrari Шарль Леклер удерживал лидерство до 40-го круга, пока не ушел на пит-стоп. С тех пор лидером гонки стал Ландо Норрис, который выбрал стратегию одного пит-стопа на этапе в Венгрии.

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Второе место занял его напарник Оскар Пиастри, а третьим стал гонщик Mercedes Джордж Рассел, который за десять кругов до финиша обогнал Шарля Леклера из Ferrari.

Второй пилот Скудерии Льюис Хэмилтон финишировал за пределами первой десятки. Семикратный чемпион Формулы-1 отыграл потерянные позиции на старте, но все же финишировал на той же позиции, с которой стартовал — на 12 месте.

В то же время действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен стал лишь девятым, проиграв одну позицию.

В зоне очков финишировали оба пилота Aston Martin — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, гонщик Sauber Габриэль Бортолето, Лиам Лоусон из Racing Bulls и Андреа Антонелли из Mercedes.

Результаты Гран-при Венгрии

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, набравший 284 очка. Вторым идет Норрис с 275 очками, а Ферстаппен — третий (187).

В зачете Кубка конструкторов лидирует McLaren с 559 очками, опережая Ferrari (260) и Mercedes (236).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится уже после летнего перерыва в Зандворте, где 29-31 августа ожидается Гран-при Нидерландов.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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