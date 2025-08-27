В финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Цюрихе выступили украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Для Магучих — это пятая подряд медаль в финале турнира.

Медаль Ярославы Магучих в финале Бриллиантовой лиги

В финале Бриллиантовой лиги-2025 в Цюрихе в женских прыжках в высоту победу одержала австралийка Никола Олислагерс, покорив 2,04 м. Украинка Ярослава Магучих стала второй с прыжком 2,02 м, а бронзовую награду получила британка Морган Лейк (2,00 м).

Еще одна украинка, Юлия Левченко, завершила финал с результатом 2,00 м.

Ярослава Магучих и Юлия Левченко попали в финал Бриллиантовой лиги с третьего и шестого места рейтинга (35 и 18 очков соответственно).

Однако Магучих в пятый раз подряд выходит в финал: в 2021 году — серебряная медаль, а с 2022 до 2024 годов — трижды золотая.

В то же время Левченко в шестой раз за спортивную карьеру попала в финал. Она завоевала три серебряные награды в 2017–2019 годах.

Кроме украинок, в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту пробились серебряная и бронзовая медалистки Олимпиады-2024 Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, победительница лондонского этапа Морган Лейк и немка Кристина Гонзель, которая выиграла золотую награду в Лозанне.

Планка 2,02 м определила призеров финала Бриллиантовой лиги. Морган Лейк и Юлия Левченко завершили выступления: британка опередила Левченко по количеству попыток и получила бронзу. Олислагерс лидировала после первой попытки, Магучих потратила две.

Никола установила личный рекорд — 2,04 м, а Магучих попробовала 2,06 м, но не покорила. Таким образом, золотая медаль досталась Олислагерс, а серебряная — Магучих.

