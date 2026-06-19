Президент Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла.

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла

Это стало следствием скандала, который разгорелся в Польше после решения Зеленского назвать одно из украинских военных подразделений в честь героев УПА.

— Есть границы, которые в польско-украинских отношениях нельзя переходить, — заявил Навроцкий в специальном обращении.

Президент Польши подчеркнул, что его решение “не направлено против украинского народа” и “не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности”.

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Он добавил, что в вопросе поддержки Украины в борьбе против России “ничего не изменилось”.

— Россия является агрессором, а Путин — преступником, который несет ответственность за войну, которая вызвала крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны. За каждым разбомбленным жилым кварталом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разделенной насилием, стоит решение, принятое в Кремле, — отметил президент Польши.

5 апреля 2023 года бывший президент Польши Анджей Дуда вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду Республики Польша – орден Белого Орла.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил Отдельному центру специальных операций Север Сил специальных операций ВСУ почетное наименование в честь Героев УПА.

В документе отмечалось, что данное решение было принято с целью восстановления исторических традиций украинского войска и для отмечания подразделения за успешное выполнение боевых задач.

Этот шаг Владимира Зеленского вызвал резкую критику со стороны польских политиков, которые назвали его скандальным.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишит Зеленского почетной государственной награды.

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