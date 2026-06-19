Украина не может стать полноправным членом Европейского Союза, пока продолжается война, однако может получить статус ассоциированного члена как промежуточный этап на пути к полноценному вступлению.

Об этом федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 19 июня после заседания Европейского совета в Брюсселе.

Украина не может быть членом ЕС пока идет война — Мерц

Мерц прокомментировал свое предложение об ассоциированном членстве в ЕС для Украины, которое он сделал в конце мая.

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Канцлер отметил, что реализация такой модели не требует внесения изменений в учредительные договоры Евросоюза.

— Ассоциированное членство возможно без изменения договоров. И у нас есть для этого прецеденты, — сказал он.

Мерц напомнил, что после объединения Германии для представителей бывшей ГДР был введен статус наблюдателей в Европейском парламенте без права голоса.

— Именно поэтому то, что я сейчас предложил, также возможно без изменения договоров. Мое предложение с самого начала было направлено на то, чтобы сделать возможным то, что не требует изменения договоров, — отметил политик.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине отличается от ситуации стран Западных Балкан из-за продолжающейся войны.

Мерц отметил, что страна, находящаяся в состоянии войны, как Украина, не может стать членом Евросоюза, однако может стать ассоциированным членом, а позже — полноправным.

По словам немецкого канцлера, вопрос дальнейшего расширения ЕС и возможных промежуточных форматов интеграции будет подробно рассматриваться во время заседания Европейского совета в октябре.

Мерц добавил, что эти вопросы остаются актуальными и “лежат на столе”.

Напомним, 15 июня в Люксембурге официально открыли первый кластер Основы для Украины в рамках процесса вступления в Европейский Союз.

Этот кластер является ключевым блоком реформ, который будет оставаться открытым до завершения переговоров о вступлении и определять общий темп евроинтеграции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею ассоциированного членства в ЕС, которая не предусматривает права голоса. Он назвал такой подход несправедливым по отношению к Украине.

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