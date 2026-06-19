Украина не может быть полноправным членом ЕС, пока продолжается война — Мерц
- Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать полноправным членом ЕС до завершения войны.
- В качестве промежуточного варианта он предлагает предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без внесения изменений в учредительные договоры ЕС.
Украина не может стать полноправным членом Европейского Союза, пока продолжается война, однако может получить статус ассоциированного члена как промежуточный этап на пути к полноценному вступлению.
Об этом федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 19 июня после заседания Европейского совета в Брюсселе.
Украина не может быть членом ЕС пока идет война — Мерц
Мерц прокомментировал свое предложение об ассоциированном членстве в ЕС для Украины, которое он сделал в конце мая.
Канцлер отметил, что реализация такой модели не требует внесения изменений в учредительные договоры Евросоюза.
— Ассоциированное членство возможно без изменения договоров. И у нас есть для этого прецеденты, — сказал он.
Мерц напомнил, что после объединения Германии для представителей бывшей ГДР был введен статус наблюдателей в Европейском парламенте без права голоса.
— Именно поэтому то, что я сейчас предложил, также возможно без изменения договоров. Мое предложение с самого начала было направлено на то, чтобы сделать возможным то, что не требует изменения договоров, — отметил политик.
Он подчеркнул, что ситуация в Украине отличается от ситуации стран Западных Балкан из-за продолжающейся войны.
Мерц отметил, что страна, находящаяся в состоянии войны, как Украина, не может стать членом Евросоюза, однако может стать ассоциированным членом, а позже — полноправным.
По словам немецкого канцлера, вопрос дальнейшего расширения ЕС и возможных промежуточных форматов интеграции будет подробно рассматриваться во время заседания Европейского совета в октябре.
Мерц добавил, что эти вопросы остаются актуальными и “лежат на столе”.
Напомним, 15 июня в Люксембурге официально открыли первый кластер Основы для Украины в рамках процесса вступления в Европейский Союз.
Этот кластер является ключевым блоком реформ, который будет оставаться открытым до завершения переговоров о вступлении и определять общий темп евроинтеграции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею ассоциированного членства в ЕС, которая не предусматривает права голоса. Он назвал такой подход несправедливым по отношению к Украине.