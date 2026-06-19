Впервые идея с лицензиями на производство ракет воспринимается США положительно — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что главным результатом его встречи с Дональдом Трампом на полях G7 должно стать усиление противовоздушной обороны Украины.
- По словам президента, Украина получила позитивный сигнал от всей “Семерки”, включая Трампа, относительно лицензий на производство ракет для ПВО.
- Зеленский также сообщил о позитивных сдвигах в санкционной политике США и словах Трампа о том, что помощь Украине не остановится.
Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из главных результатов его встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 должно стать усиление противовоздушной обороны Украины.
Зеленский о главном итоге встречи с Трампом
Отвечая на вопрос журналистов о конкретных результатах переговоров с президентом Трампом во время совместной с президентом Гондураса Насри Асфурой пресс-конференции, Зеленский отметил:
— Усиление противовоздушной обороны Украины. На это я получил положительный сигнал от всей “Семерки”, включая президента Трампа. Лицензии для производства наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно.
По словам президента, Украина поднимала этот вопрос и раньше, еще при администрации президента Джо Байдена, однако тогда “мы ни разу не получали ничего”.
— Сейчас, дай Бог, они проведут все консультации, в соответствии с Raytheon и с производителями, и в администрации проговорят, с военными… Я очень надеюсь, что они вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии для того, чтобы наши (…) наши компании, частный сектор и наши государственные компании ВПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам, — сказал глава государства.
Он также сообщил о положительных сдвигах в санкционной политике.
– Президент Трамп сказал, что он вернется к этой политике. Это тоже хороший сигнал, — отметил глава государства.
Еще одним результатом переговоров, по словам Зеленского, должно стать увеличение помощи Украине.
– Нам будут помогать гораздо больше. Это слова президента Трампа для того, чтобы Путин понял, что помощь не остановится, и поэтому ему желательно остановить войну, — подчеркнул Зеленский.
К слову, ранее Bloomberg писал, что оборонные компании США могут получить от президента США Дональда Трампа предложение о производстве оружия по лицензии в Европе и Украине.